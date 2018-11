Hole-by-hole betting odds for The Match with Tiger Woods and Phil Mickelson

LAS VEGAS – Gambling has always been a big part of the appeal for The Match with Tiger Woods and Phil Mickelson, which tees off at 3 p.m. ET Friday afternoon at Shadow Creek Golf Club in Las Vegas.

The broadcast is offering in-match odds on the screen and the opportunity for live betting will be plentiful.

Numerous props and lines are already set in Las Vegas, where signs promoting The Match are prominently featured around the strip. Mickelson and Woods even have their first side action between the two of them, a $200,000 wager that Mickelson will or will not birdie the first hole.

For everyone else hoping to get in on the action (maybe not quite six-figures worth), the MGM Grand sports book is offering odds for every individual hole ahead of Friday’s showdown.

Here’s a look at the odds and description for each hole, along with updated odds on Woods and Mickelson to win the match and other prop bets.

Overall

Phil Mickelson: +170

Tiger Woods: -200

First to go 1 up

Mickelson: Even

Woods: -120

Leader after 9 holes

Mickelson: +140

Woods: -110

Tie: +500

Will there be a hole-in-one?

Yes: 100/1

No. 1: Par 4, 393 yards

Mickelson: +250

Woods: +250

Tie -125

No. 2: Par 4, 402 yards

Mickelson: +280

Woods: +240

Tie: -125

No. 3: Par 4, 471 yards

Mickelson: +300

Woods: +200

Tie: -110

No. 4: Par 5, 558 yards

Mickelson: +230

Woods: +210

Tie: Even

No. 5: Par 3, 158 yards

Mickelson: +250

Woods: +250

Tie: -130

No. 6: Par 4, 470 yards

Mickelson: +280

Woods: +220

Tie: -125

No. 7: Par 5, 528 yards

Mickelson: +230

Woods: +220

Tie: Even

No. 8: Par 3, 183 yards

Mickelson: +250

Woods: +250

Tie: -130

No. 9: Par 4, 423 yards

Mickelson: +280

Woods: +240

Tie: -125

No. 10: Par 4, 419 yards

Mickelson: +280

Woods: +240

Tie: -125

No. 11: Par 4, 303 yards

Mickelson: +240

Woods: +210

Tie: -110

No. 12: Par 4, 381 yards

Mickelson: +280

Woods: +240

Tie: -125

No. 13: Par 3, 224 yards

Mickelson: +250

Woods: +230

Tie: -120

No. 14: Par 4, 463 yards

Mickelson: +260

Woods: +210

Tie: Even

No. 15: Par 4, 459 yards

Mickelson: +280

Woods: +200

Tie: -110

No. 16: Par 5, 600 yards

Mickelson: +250

Woods: +200

Tie: Even

No. 17: Par 3, 151 yards

Mickelson: +260

Woods: +260

Tie: -130

No. 18: Par 5, 516 yards

Mickelson: +260

Woods: +200

Tie: Even