2019 Sony Open in Hawaii: Round 2 tee times, pairings

Adam Svensson holds the lead and Matt Kuchar is just two shots back after the opening round.

Here are the tee times and pairings for Friday’s Round 2 of the 2019 Sony Open in Hawaii at Waialae Country Club. All times ET.

Friday

OFF TEE NO. 1

12 p.m.: Brian Gay, Y.E. Yang, Tyler Duncan

12:10 p.m.: Johnson Wagner, Sean O'Hair, Sung Kang

12:20 p.m.: Patrick Rodgers, Colt Knost, Trey Mullinax

12:30 p.m.: Kevin Kisner, Davis Love III, Steve Stricker

12:40 p.m.: Mackenzie Hughes, Stewart Cink, Vijay Singh

12:50 p.m.: Kevin Tway, Keegan Bradley, Ted Potter Jr.

1 p.m.: Satoshi Kodaira, Cameron Smith, Emiliano Grillo

1:10 p.m.: Anirban Lahiri, Whee Kim, Alex Prugh

1:20 p.m.: Chase Wright, Kramer Hickok, Eric Dugas

1:30 p.m.: Corey Conners, Julián Etulain, Takumi Kanaya

1:40 p.m.: Max Homa, Wyndham Clark, Brent Grant

1:50 p.m.: Ben Silverman, Dylan Frittelli, Jared Sawada

4:40 p.m.: James Hahn, Vaughn Taylor, Harris English

4:50 p.m.: Fabian Gomez, Scott Langley, J.T. Poston

5 p.m.: John Huh, Tom Hoge, Joel Dahmen

5:10 p.m.: Kyle Stanley, Russell Henley, Zach Johnson

5:20 p.m.: Brandt Snedeker, Pat Perez, Adam Scott

5:30 p.m.: Bubba Watson, Patrick Reed, Patton Kizzire

5:40 p.m.: Bryson DeChambeau, Gary Woodland, Jordan Spieth

5:50 p.m.: Danny Lee, Shawn Stefani, Seamus Power

6 p.m.: Peter Malnati, Robert Streb, Josh Teater

6:10 p.m.: Sam Burns, Chris Thompson, Sepp Straka

6:20 p.m.: Kyle Jones, Hank Lebioda, John Chin

6:30 p.m.: Brady Schnell, Martin Trainer, Peter Jung

OFF TEE NO. 10