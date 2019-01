Here is the pro golf schedule for the week of Jan. 21-27, 2019:

PGA Tour

What: Farmers Insurance Open

When: Jan. 24-27

Where: Torrey Pines South Course, others

European Tour

What: Dubai Desert Classic

When: Jan. 24-27

Where:Emirates Golf Club. Majlis

Web.com Tour

What: The Bahamas Great Abaco Classic

What: Jan. 20-23

Where: The Abaco Club on Winding Bay, Great Abaco, The Bahamas Gwk