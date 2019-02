2019 AT&T Pebble Beach Pro-Am: Round 2 tee times, pairings, TV

Play continues across three courses Friday at AT&T Pebble Beach Pro-Am.

Brian Gay and Scott Langley begin play in Round sharing the lead at 7-under par. Among those tied at 6-under: Phil Mickelson and Jason Day. Hosung Choi and his “fisherman” swing made their PGA Tour debut with a 72 Thursday.

Ted Potter, Jr., is the defending champion.

Here are the Round 2 tee times, which have been moved up due to concerns about inclement weather.

Next on the tee … Ho Sung Choi 🏌️‍♂️🎣 pic.twitter.com/XmE3dFgtcU — PGA TOUR (@PGATOUR) February 7, 2019

Round 2 AT&T Pebble Beach Pro-Am tee times, pairings

Pebble Beach Golf Links – 1st tee

(All times Eastern)

Tee time Pro Player (Amateur Partner) 10 a.m. John Senden (Ford), Scott Stallings (Weiner) 10:11 a.m. Rod Pampling (Kernen ), Grayson Murray ( Read) 10:22 a.m. Lucas Glover (Mack), Fabián Gómez (Marsh) 10:33 a.m. Ryan Palmer (Roberts), James Hahn (Schindler) 10:44 a.m. Kramer Hickok (Kohler), Cameron Davis (Kell) 10:55 a.m. Whee Kim (Dreesen), Kelly Kraft (Vaughn) 11:06 a.m. Jimmy Walker (Crane), Andrew Putnam (Disney) 11:17 a.m. Hunter Mahan (Dundon), Jim Furyk (Romo) 11:28 p.m. Wyndham Clark (Rooney), José de Jesús Rodríguez (Harrison) 11:39 p.m. Shane Lowry ( McManus), Rafa Cabrera Bello ( Desmond) 11:50 p.m. Cameron Champ (Roberts ), Brice Garnett ( Durban) 12:01 p.m. Cody Gribble ( Ewing IV ), Ted Potter, Jr. ( Law) 12:12 p.m. Roger Sloan (DeCarlo), Chase Wright (Esteve III)

Pebble Beach Golf Links – 10th tee

Tee time Pro Player (Amateur Partner) 10 a.m. John Catlin (Robbins), Corey Conners (Wirth) 10:11 a.m. Adam Long (Squeri), Michael Kim (Cue) 10:22 p.m. Johnson Wagner (McCoy), Peter Malnati (McCoy) 10:33 p.m. Vaughn Taylor (Ontiveros), David Duval (Kenning) 10:44 a.m. Anders Albertson (Dorman), Martin Piller (Antin) 10:55 a.m. J.J. Spaun (Torgerson), Matt Jones (Arcangeli Jr.) 11:06 a.m. Sean O’Hair (Johnson), Tyrone Van Aswegen (Light) 11:17 a.m. Michael Thompson (Ogunlesi), J.J. Henry (Taylor) 11:28 a.m. Adam Svensson (Yass), Jim Knous (Crockett) 11:33 a.m. Chesson Hadley (Lacob), Martin Laird (Couch) 11:50 p.m. Adam Hadwin (Quattrone), Ben Crane (Pena) 12:01 p.m. Aaron Baddeley (Vaughan), Sangmoon Bae (Campbell) 12:12 p.m. Jason Schmuhl (Rogers), Sepp Straka (Sepp Straka)

Spyglass Hill Golf Course – 1st tee

10 a.m. Talor Gooch (Smith), David Hearn (Dube) 10:11 a.m. Austin Cook (Holzschuh), Jonas Blixt (Davis) 10:22 a.m. Matt Kuchar (Yang), Davis Love III (Walker) 10:33 a.m. Chez Reavie (Swette),D.J. Trahan (Garcia) 10:44 a.m. Curtis Luck (Davis), Dru Love (Tarde) 10:55 a.m. Matt Every (Buchmueller), Andres Romero (Barton) 11:06 a.m. Ernie Els (Yang), Sungjae Im (Battle) 11:17 a.m. Scott Langley (Rose), Brendon Todd (Keller) 11:28 a.m. Trey Mullinax (Rice), Beau Hossler (Lance) 11:39 a.m. Patrick Rodgers (Schwab), Josh Teater (Smith) 11:50 a.m. Tommy Fleetwood (Grizot), Russell Henley (Arnault) 12:01 p.m. Jason Day (Lentz), Mackenzie Hughes (Wilson) 12:12 p.m. Seth Reeves (Kinnear), Doug Ghim (Ueberroth)

Spyglass Hill Golf Course – 10th tee

Tee Times Pro Player (Amateur Partner) 10 a.m. Jason Gore (Ribeiro), Ryan Armour (Kazantsev) 10:11 a.m. Phil Mickelson (Ozanus), Patrick Reed (Dunne) 10:22 a.m. Adam Scott (Mackenzie), Billy Hurley III (Slater) 10:33 a.m. Jerry Kelly (Rodgers), Ho Sung Choi (O’Donnell) 10:44 a.m. Ryan Ruffels (Abeles), Wes Roach (Laffont) 10:55 a.m. Kevin Streelman (Fitzgerald), Brian Gay (Young) 11:06 a.m. Kenny Perry (Rucker), Russell Knox (Ryan) 11:17 a.m. Steve Stricker (Keith), Kevin Kisner (Ford) 11:28 a.m. Dominic Bozzelli (Walker), Ricky Barnes (Monahan) 11:39 a.m. Keith Mitchell (Monahan), Charley Hoffman (Fish) 11:50 a.m. Dustin Johnson (Gretzky), Jordan Spieth (Owen) 12:01 p.m. D.A. Points (Murray), Pat Perez (Lund) 12:12 p.m. Brady Schnell (Larry the Cable Guy), Adam Schenk (Romano)

Monterey Peninsula CC – 1st tee

Tee Times Pro Player (Amateur Partner) 10 a.m. Scott Brown (Sloan), Brian Stuard (Fireman) 10:11 a.m. David Lingmerth (Truwit), Stephan Jaeger (Curragh) 10:22 a.m. Chad Collins (Handler), Tom Hoge (Beam) 10:33 a.m. Tyler Duncan (Calhoun), Brandon Harkins (Ireland) 10:44 a.m. Roberto Díaz (Bronson), Nate Lashley (Rose) 10:55 a.m. Chris Thompson (Maritz), Hank Lebioda (Antinori) 11:06 a.m.. Nick Taylor (Arora), Freddie Jacobson (Robertson) 11:17 a.m. John Huh (Demo), Derek Fathauer (Dyer) 11:28 a.m. Julián Etulain (Lindner III), Ben Silverman (Jacobs) 11:39 a.m. John Chin (Baumer), Kyle Jones (Kyle Jones) 11:50 a.m. Kyoung-Hoon Lee (Patterson), Dylan Frittelli (Meeker) 12:01 p.m. Steve Jones (McGarry), Alex Cejka (Silagy) 12:12 p.m. Sebastián Muñoz (Entrecanales), Max Homa (Baldwin)

Monterey Peninsula CC – 10th tee

Tee Times Pro Player (Amateur Partner) 10 a.m. Sam Saunders (Ferris), Joel Dahmen (Bertarelli) 10:11 a.m. Chris Stroud (Lewis), Branden Grace (Green) 10:22 a.m. Brandt Snedeker (Bhusri), Matthew Fitzpatrick (Still) 10:33 a.m. Rory Sabbatini (Mycoskie), J.B. Holmes (Wagner) 10:44 a.m. Martin Trainer (Hamill), Joey Garber (Maxwell) 10:55 a.m. Chad Campbell (Sutton), Alex Prugh (Thompson) 11:06 a.m.. Jonathan Byrd (Francis), Si Woo Kim (Gill) 11:17 a.m. Graeme McDowell (Brown), Paul Casey (Colleran) 11:28 a.m. Cameron Tringale (Richards, Jr.), Richy Werenski (Chen) 11:39 a.m. Nick Watney (Frist), Robert Garrigus (Plain) 11:50 a.m. Tony Finau (Narayen), Scott Piercy (Ryu) 12:01 p.m. Sung Kang (Calderoni), Roberto Castro (O’Connor) 12:12 p.m. Broc Everett (Barrett), Tom Lovelady (MacFarlane)

TV information

Golf Channel:

Friday: 3-6 p.m.

Saturday: 1-2:45 p.m.

Sunday: 1-2:45 p.m.

CBS

Saturday: 3-6 p.m.

Sunday; 3-6:30 p.m.

PGA Tour Live:

Friday: 11 a.m.-6 p.m.

Saturday: 11 a.m.-6 p.m.

Sunday: 10 a.m.-6:30 p.m.