2019 AT&T Pebble Beach Pro-Am: Complete prize money, player earnings

Here’s a look at how much each golfer earned at the PGA Tour 2019 Pebble Beach Pro-Am golf tournament, which concluded Monday with Phil Mickelson winning by three shots.

2019 Pebble Beach Pro-Am Prize Money

1. Phil Mickelson, -19 $1,368,000

2: Paul Casey, -16, $820,800

3: Scott Stallings, -15, $516,800

T-4: Jason Day, -13, $334,400

T-4: Si Woo Kim, -13, $334,400

6: Scott Langley, -12, $273,600

T-7: Kevin Streelman, -11, $236,866.67

T-7: Brian Gay, -11, $236,866.67

T-7: Lucas Glover, -11, $236,866.66

T-10: Max Homa, -10, $182,400

T-10: Michael Thompson, -10, $182,400

T-10: Chris Stroud, -10, $182,400

T-10: Scott Piercy, -10, $182,400

T-14: Jim Furyk, -9, $133,000

T-14: Sung Kang, -9, $133,000

T-14: Russell Knox, -9, $133,000

T-14: Matt Every, -9, $133,000

T-18: Roberto Diaz, -8, $102,600

T-18: Graeme McDowell, -8, $102,600

T-18: Adam Hadwin, -8, $102,600

T-18: D.J. Trahan, -8, $102,600

T-22: Matt Kuchar, -7, $70,553.34

T-22: Tyler Duncan, -7, $70,553.34

T-22: Patrick Reed, -7, $70,553.33

T-22: Trey Mullnax, -7, $70,553.33

T-22: Rafa Cabrera Bello, -7, $70,553.33

T-22: Jonathan Byrd, -7, $70,553.33

T-28: Ernie Els, -6, $46,360

T-28: Nick Taylor, -6, $46,360

T-28: Kevin Kisner, -6, $46,360

T-28: Brandon Harkins, -6, $46,360

T-28: Curtis Luck, -6, $46,360

T-28: Martin Trainer, -6, $46,360

T-28: Brady Schnell, -6, $46,360

T-28: Branden Grace, -6, $46,360

T-28: Cameron Champ, , -6, $46,360

T-28: Tom Lovelady, -6, $46,360

T-38: Hank Lebioda, -5, $31,160

T-38: Andrew Putnam, -5, $31,160

T-38: Chez Reavie, -5, $31,160

T-38: Sam Saunders, -5, $31,160

T-38: Julián Etulain, -5, $31,160

T-38: Tony Finau, -5, $31,160

T-38: Jonas Blixt, -5, $31,160

T-45: Ben Silverman, -4, $20,919

T-45: Adam Schenk, -4, $20,919

T-45: Jordan Spieth, -4, $20,919

T-45: Josh Teater, -4, $20,919

T-45: Nate Lashley, -4, $20,919

T-45: Dustin Johnson, -4, $20,919

T-45: Tommy Fleetwood, -4, $20,919

T-45: Brian Stuard, -4, $20,919

T-53: Roberto Castro, -3, $17,594

T-53: Alex Prugh, -3, $17,594

T-53: Cameron Tringale, -3, $17,594

T-53: Matt Jones, -3, $17,594

57: Johnson Wagner, -2, $17,176

58: John Rollins, -1, $17,024

T-59: Cody Gribble, +3, $16,796

T-59: Cameron Davis, +3, $16,796