2019 Genesis Open: Round 1 & 2 tee times, pairings, TV info

Tiger Woods, Justin Thomas and Rory McIlroy begin play as one of the featured groups in the 2019 Genesis Open at 3:22 p.m. Eastern Thursday from the 1st tee at Riviera Country Club in Pacific Palisades, Calif.

The Round 1 & 2 tee times and pairings for the full 144-player field were announced Tuesday. Woods, Thomas and McIlroy go out at 10:22 a.m. Eastern from the 10th tee on Friday.

Among the other featured pairings: Phil Mickelson, Xander Schauffele and Jordan Spieth begin play early Thursday from the 1st tee at 10:22 a.m., or 7:22 a.m. local time. They tee off at 12:22 p.m. local time (3:22 p.m. Eastern) from No. 10 on Friday.

Round 1 Genesis Open Tee Times – 1st Tee

(All times Eastern)

Tee Time Golfers 9:40 a.m. Jason Kokrak, Tyler Duncan, Sungjae Im 9:50 a.m. Sung Kang, Tom Hoge, Keith Mitchell 10:01 a.m. Scott Stallings, Brian Gay, Patrick Rodgers 10:11 a.m. Charles Howell III, Andrew Putnam, Tony Finau 10:22 a.m. Kevin Tway, Paul Casey, Brian Harman 10:32 a.m. Marc Leishman, Pat Perez, Adam Hadwin 10:43 a.m. Adam Long, Russell Henley, Danny Willett 10:53 a.m. Ryan Armour, Brendan Steele, Hudson Swafford 11:04 a.m. Bill Haas, Martin Laird, Rafa Cabrera Bello 11:14 a.m. Hunter Mahan, Harold Varner III, J.T. Poston 11:25 a.m. Alex Cejka, Joel Dahmen, Joaquin Niemann 11:35 a.m. Kramer Hickok, Kyoung-Hoon Lee, Michael Block 2:40 p.m. Ryan Moore, Peter Malnati, Shawn Stefani 2:50 p.m. Luke List, Anirban Lahiri, Sam Saunders 3:01 p.m. Charl Schwartzel, Ernie Els, Kiradech Aphibarnrat/td> 3:11 p.m. Matt Kuchar, Bryson DeChambeau, Jon Rahm 3:22 p.m. Tiger Woods, Justin Thomas, Rory McIlroy 3:32 p.m. Jhonattan Vegas, Jonas Blixt, Adam Scott 3:43 p.m. Davis Love III, Jim Furyk, Fred Couples< 3:53 p.m. Andrew Landry, Jason Dufner, Si Woo Kim 4:04 p.m. Kevin Streelman, Scott Brown, J.J. Spaun 4:14 p.m. Aaron Baddeley, C.T. Pan, Sam Ryder 4:25 p.m. Carlos Ortiz, Max Homa, Jim Knous 4:35 p.m. Curtis Luck, Seth Reeves, Lukas Euler -a

Round 1 Genesis Open Tee Times – 10th Tee

(All times Eastern)

Tee Time Golfers 9:40 a.m. Charley Hoffman, Bud Cauley. Ollie Schniederjans 9:50 a.m. Robert Garrigus, Louis Oosthuizen, Brandon Harkins 10:01 a.m. Branden Grace, Freddie Jacobson,Peter Uihlein 10:11 a.m. Cameron Champ, Dustin Johnson, Bubba Watson 10:22 a.m. Phil Mickelson, Xander Schauffele, Jordan Spieth 10:32 a.m. Hideki Matsuyama, Martin Kaymer, K.J. Choi 10:43 a.m. Jimmy Walker, Vijay Singh, Tommy Fleetwood 10:53 a.m. Cameron Smith, D.A. Points, Rod Pampling 11:04 a.m. Nick Taylor, Morgan Hoffmann, Kelly Kraft 11:14 a.m. Michael Thompson, John Huh, Ryan Blaum 11:25 a.m. Denny McCarthy, Chase Wright, Anders Albertson 11:35 a.m. Cameron Davis, Kyle Jones, Tae Hee Lee 2:40 p.m. Danny Lee, Whee Kim, Tyrrell Hatton 2:50 p.m. Brian Stuard, Robert Streb, Seamus Power 3:01 p.m. John Senden, Harris English, Beau Hossler 3:11 p.m. Keegan Bradley, Sergio Garcia, Sangmoon Bae 3:22 p.m. Kyle Stanley, Cody Gribble, Chez Reavie 3:32 p.m. Michael Kim, Chris Stroud, Mackenzie Hughes 3:43 p.m. Aaron Wise, Ted Potter, Jr., Grayson Murray 3:53 p.m. Kevin Na, Satoshi Kodaira, Patrick Cantlay 4:04 p.m. James Hahn, Vaughn Taylor, Scott Langley 4:14 p.m. J.B. Holmes, Abraham Ancer, Bronson Burgoon 4:25 p.m. Sam Burns, Adam Schenk, Stephan Jaeger 4:35 p.m. Julián Etulain, Timothy O’Neal, Richard H. Lee

Round 2 Genesis Open Tee Times – 1st Tee

(All times Eastern)

Tee Time Golfers 9:40 a.m. Danny Lee, Whee Kim, Tyrrell Hatton 9:50 a.m. Brian Stuard, Robert Streb, Seamus Power 10:01 a.m. John Senden, Harris English, Beau Hossler 10:11 a.m. Keegan Bradley, Sergio Garcia, Sangmoon Bae 10:22 a.m. Kyle Stanley, Cody Gribble, Chez Reavie 10:32 a.m. Michael Kim, Chris Stroud, Mackenzie Hughes 10:43 a.m. Aaron Wise, Ted Potter, Jr., Grayson Murray 10:53 a.m. Kevin Na, Satoshi Kodaira, Patrick Cantlay 11:04 a.m. James Hahn, Vaughn Taylor, Scott Langley 11:14 a.m. J.B. Holmes, Abraham Ancer, Bronson Burgoon 11:25 a.m. Sam Burns, Adam Schenk, Stephan Jaeger 11:35 a.m. Julián Etulain, Timothy O’Neal, Richard H. Lee 2:40 p.m. Charley Hoffman, Bud Cauley. Ollie Schniederjans 2:50 p.m. Robert Garrigus, Louis Oosthuizen, Brandon Harkins 3:01 p.m. Branden Grace, Freddie Jacobson, Peter Uihlein 3:11 p.m. Cameron Champ, Dustin Johnson, Bubba Watson 3:22 p.m. Phil Mickelson, Xander Schauffele, Jordan Spieth 3:32 p.m. Hideki Matsuyama, Martin Kaymer, K.J. Choi 3:43 p.m. Jimmy Walker, Vijay Singh, Tommy Fleetwood 3:53 p.m. Cameron Smith, D.A. Points, Rod Pampling 4:04 p.m. Nick Taylor, Morgan Hoffmann, Kelly Kraft 4:14 p.m. Michael Thompson, John Huh, Ryan Blaum 4:25 p.m. Denny McCarthy, Chase Wright, Anders Albertson 4:35 p.m. Cameron Davis, Kyle Jones, Tae Hee Lee

Round 2 Genesis Open Tee Times – 10th Tee

(All times Eastern)

9:40 a.m.Ryan Moore, Peter Malnati, Shawn Stefani2:40 p.m.Jason Kokrak, Tyler Duncan, Sungjae Im

Tee Time Golfers 9:50 a.m. Luke List, Anirban Lahiri, Sam Saunders 10:01 a.m. Charl Schwartzel, Ernie Els, Kiradech Aphibarnrat/td> 10:11 a.m. Matt Kuchar, Bryson DeChambeau, Jon Rahm 3:22 p.m. Tiger Woods, Justin Thomas, Rory McIlroy 10:32 a.m. Jhonattan Vegas, Jonas Blixt, Adam Scott 10:43 a.m. Davis Love III, Jim Furyk, Fred Couples< 10:53 a.m. Andrew Landry, Jason Dufner, Si Woo Kim 11:04 a.m. Kevin Streelman, Scott Brown, J.J. Spaun 11:14 a.m. Aaron Baddeley, C.T. Pan, Sam Ryder 11:25 a.m. Carlos Ortiz, Max Homa, Jim Knous 11:35 a.m. Curtis Luck, Seth Reeves, Lukas Euler -a 2:50 p.m. Sung Kang, Tom Hoge, Keith Mitchell 3:01 p.m. Scott Stallings, Brian Gay, Patrick Rodgers 3:11 p.m. Charles Howell III, Andrew Putnam, Tony Finau 4:22 p.m. Kevin Tway, Paul Casey, Brian Harman 4:32 p.m. Marc Leishman, Pat Perez, Adam Hadwin 4:43 p.m. Adam Long, Russell Henley, Danny Willett 4:53 p.m. Ryan Armour, Brendan Steele, Hudson Swafford 4:04 p.m. Bill Haas, Martin Laird, Rafa Cabrera Bello 4:14 p.m. Hunter Mahan, Harold Varner III, J.T. Poston 4:25 p.m. Alex Cejka, Joel Dahmen, Joaquin Niemann 4:35 p.m. Kramer Hickok, Kyoung-Hoon Lee, Michael Block

TV/Radio Info

Thursday

Golf Channel: 2-6 p.m.

PGA Tour Live: 9:30 a.m.-6 p.m.

PGA Tour Radio: 12-6 p.m. (Sirius 208/XM 92)

Friday

Golf Channel: 2-6 p.m.

PGA Tour Live: 9:30 a.m.-6 p.m.

PGA Tour Radio: 12-6 p.m. (Sirius 208/XM 92)

Saturday

Golf Channel: 1-2:45 p.m.

CBS: 3-6 p.m.

PGA Tour Live: 10:30 a.m.-6 p.m.

PGA Tour Radio: 1-6 p.m. (Sirius 208/XM 92)

Sunday

Golf Channel: 1-2:45 p.m.

CBS: 3-6 p.m.

PGA Tour Live: 11:30 a.m.-6 p.m.

PGA Tour Radio: 1:30-6 p.m. (Sirius 208/XM 92)