Digital Edition
Subscribe to Golfweek for just $24.95 (print+digital) golfweek magazine
USA Today Sports

Golf Scoreboard: April 1-7

Soobum Im/USA TODAY Sports

Golf Scoreboard: April 1-7

Digital Edition

Golf Scoreboard: April 1-7

By April 7, 2019 6:50 pm

By: |

Here is a look at scores, statistics and rankings from the week in golf:

PGA Tour

Valero Texas Open 

TPC San Antonio – Oaks Course, San Antonio, Texas, April 4-7

Winner: Corey Conners | Full results, earnings

• • •

European Tour

Jordan Mixed Open

Ayla Golf Club, Aqaba, Jordan, April 4-7

Winner: Daan Huizing | Full results, earnings

• • •

LPGA Tour

ANA Inspiration

Mission Hills Country Club – Dinah Shore Tournament Course, Rancho Mirage, Calif., April 4-7

Winner: Jin Young Ko  | Full results, earnings

• • •

Standings

• • •

Money leaders

• • •

Rankings

Gwk


 
 

, , , , , , Digital Edition

More Golfweek

From The Web

Comments

Latest

More Digital Edition
Home