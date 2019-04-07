Golf Scoreboard: April 1-7

Here is a look at scores, statistics and rankings from the week in golf:
PGA Tour
Valero Texas Open
TPC San Antonio – Oaks Course, San Antonio, Texas, April 4-7
Winner: Corey Conners | Full results, earnings
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European Tour
Jordan Mixed Open
Ayla Golf Club, Aqaba, Jordan, April 4-7
Winner: Daan Huizing | Full results, earnings
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LPGA Tour
ANA Inspiration
Mission Hills Country Club – Dinah Shore Tournament Course, Rancho Mirage, Calif., April 4-7
Winner: Jin Young Ko | Full results, earnings
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Standings
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Money leaders
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Rankings
Gwk
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