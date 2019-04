Zurich Classic: Round 1 & 2 tee times, TV info, pin locations (Updated)

The PGA Tour’s lone team event occurs this week with the Zurich Classic of New Orleans Thursday-Sunday at TPC Louisiana in Avondale, La.

Billy Horschel and Scott Piercy are back to defend their 2018 title. The tournament features a $7.3 million purse and $2,102,400 awarded to the winning team.

The format will be best-ball on Thursday and Saturday, switching to alternate-shot Friday and Sunday.

Here are the first and second round tee times, along with the TV information for the Zurich Classic.

Round 1 Tee Times

1st Tee – All Times Eastern

Group No. Tee Time Team Members Team Members 1 8 a.m. Ollie Schniederjans & Adam Svensson Peter Uihlein & Dominic Bozzelli 2 8:13 a.m. Danny Lee & Sung Kang Tom Hoge & J.J. Henry 3 8:26 a.m. Brice Garnett & Chesson Hadley Brendan Steele & Luke Donald 4 8:39 a.m. Michael Kim & C.T. Pan Corey Connors & Mackenzie Hughes 5 8:52 a.m. Jon Rahm & Ryan Palmer Bubba Watson & J.B Holmes 6 9:05 a.m. Branden Grace & Justin Harding Chez Reavie & Lucas Glover 7 9:18 a.m. Brian Gay & Rory Sabbatini Kenny Perry & Josh Teater 8 9:31 a.m. Colt Knost & Boo Weekley Tyler Duncan & Adam Schenk 9 9:44 a.m. Alex Cejka & Alex Prugh Freddie Jacobson & Chad Campbell 10 9:57 a.m. Denny McCarthy & Roberto Diaz Carlos Ortiz & Sebastian Munoz 21 1:05 p.m. Richy Werenski & Nicholas Lindheim J.J Spaun & Matt Jones 22 1:18 p.m. Davis Love III & Dru Love Keegan Bradley & Jon Curran 23 1:31 p.m. Si Woo Kim & Sangmoon Bae Louis Oosthuizen & Charl Schwartzel 24 1:44 p.m. Patrick Reed & Patrick Cantlay Henrik Stenson & Graeme McDowell 25 1:57 p.m. Billy Horschel & Scott Piercy Jonas Blixt & Cameron Smith 26 2:10 p.m. Rod Pampling & John Senden Shabhankar Sharma & Anirban Lahiri 27 2:23 p.m. Chris Stroud & Jason Kokrak Jim Knous & Adam Hadwin 28 2:36 p.m. Ted Potter Jr. & Nate Lashley Scott Langley & Jonathan Byrd 29 2:49 p.m. Cody Gribble & Joey Garber Peter Malnati & Billy Hurley III 30 3:02 p.m. Anders Albertson & Seth Reeves Hank Lebioda & Curtis Luck

10th Tee – All Times Eastern

Group No. Tee Time Team Members Team Members 11 8 a.m. Joel Dahmen & Brandon Harkins Whee Kim & Sungjae Im 12 8:13 a.m. Scott Stallings & Trey Mullinax Martin Laird & Nick Taylor 13 8:26 a.m. Brooks Koepka & Chase Koepka Ian Poulter & Sam Horsfield 14 8:39 a.m. Jason Day & Adam Scott Jhonattan Vegas & Abraham Ancer 15 8:52 a.m. Sergio Garcia & Tommy Fleetwood Kyle Stanley & Tony Finau 16 9:05 a.m. Ernie Els & Trevor Immelman K.J Choi & David Lingmerth< 17 9:18 a.m. David Duval & Jim Furyk Kevin Kisner & Scott Brown 18 9:31 a.m. Nick Watney & Charley Hoffman J.T. Poston & Stephan Jaeger 19 9:44 a.m. Chris Kirk & Sepp Straka Hudson Swafford & Wes Roach 20 9:57 a.m. Chase Wright & Derek Fathauer Julian Etulain & Andres Romero 31 1:05 p.m. Harold Varner III & Tom Lovelady Seamus Power & David Hearn 32 1:18 p.m. Russell Henley & Ryan Blaum Cameron Champ & Sam Burns 33 1:31 p.m. Harris English & Johnson Wagner Kevin Streelman & Vaughn Taylor 34 1:44 p.m. Austin Cook & Andrew Landry Brian Harman & Patton Kizzire 35 1:57 p.m. Russell Knox & Brian Stuard Jason Dufner & Pat Perez 36 2:10 p.m. Kevin Tway & Kelly Kraft Padraig Harrington & Shane Lowry 37 2:23 p.m. Shawn Stefani & Bill Haas Troy Merritt & Robert Streb 38 2:36 p.m. Joaquin Niemann & Dylan Frittelli Kyoung-Hoon Lee & Matt Every 39 2:49 p.m. Andrew Putman & Max Homa Wyndham Clark & DJ Trahan 40 3:02 p.m. Roberto Castro & Cameron Tringale Cameron Davis & Kyle Jones

Round 2 Tee Times

1st Tee – All Times Eastern

Group No. Tee Time Team Members Team Members 31 9:20 a.m. Harold Varner III & Tom Lovelady Seamus Power & David Hearn 32 9:31 a.m. Russell Henley & Ryan Blaum Cameron Champ & Sam Burns 33 9:42 a.m. Harris English & Johnson Wagner Kevin Streelman & Vaughn Taylor 34 9:53 a.m. Austin Cook & Andrew Landry Brian Harman & Patton Kizzire 35 10:04 a.m. Russell Knox & Brian Stuard Jason Dufner & Pat Perez 36 10:15 a.m. Kevin Tway & Kelly Kraft Padraig Harrington & Shane Lowry 37 10:26 a.m. Shawn Stefani & Bill Haas Troy Merritt & Robert Streb 38 10:37 a.m. Joaquin Niemann & Dylan Frittelli Kyoung-Hoon Lee & Matt Every 39 10:48 a.m. Andrew Putman & Max Homa Wyndham Clark & DJ Trahan 40 10:59 a.m. Roberto Castro & Cameron Tringale Cameron Davis & Kyle Jones 11 1:35 p.m. Joel Dahmen & Brandon Harkins Whee Kim & Sungjae Im 12 1:46 p.m. Scott Stallings & Trey Mullinax Martin Laird & Nick Taylor 13 1:57

p.m. Brooks Koepka & Chase Koepka Ian Poulter & Sam Horsfield 14 2:08 p.m. Jason Day & Adam Scott Jhonattan Vegas & Abraham Ancer 15 2:19

p.m. Sergio Garcia & Tommy Fleetwood Kyle Stanley & Tony Finau 16 2:30 p.m. Ernie Els & Trevor Immelman K.J Choi & David Lingmerth 17 2:41

p.m. David Duval & Jim Furyk Kevin Kisner & Scott Brown 18 2:52

p.m. Nick Watney & Charley Hoffman J.T. Poston & Stephan Jaeger 19 3:03 p.m. Chris Kirk & Sepp Straka Hudson Swafford & Wes Roach 20 3:14 p.m. Chase Wright & Derek Fathauer Julian Etulain & Andres Romero

10th Tee – All Times Eastern

Group No. Tee Time Team Members Team Members 21 9:20 a.m. Richy Werenski & Nicholas Lindheim J.J Spaun & Matt Jones 22 9:31 a.m. Davis Love III & Dru Love Keegan Bradley & Jon Curran 23 9:42: a.m. Si Woo Kim & Sangmoon Bae Louis Oosthuizen & Charl Schwartzel 24 9:53 a.m. Patrick Reed & Patrick Cantlay Henrik Stenson & Graeme McDowell 25 10:04 a.m. Billy Horschel & Scott Piercy Jonas Blixt & Cameron Smith 26 10:15

a.m. Rod Pampling & John Senden Shabhankar Sharma & Anirban Lahiri 27 10:26 a.m. Chris Stroud & Jason Kokrak Jim Knous & Adam Hadwin 28 10:37 a.m. Ted Potter Jr. & Nate Lashley Scott Langley & Jonathan Byrd 29 10:48 a.m. Cody Gribble & Joey Garber Peter Malnati & Billy Hurley III 30 10:59 a.m. Anders Albertson & Seth Reeves Hank Lebioda & Curtis Luck 1 1:35 p.m. Ollie Schniederjans & Adam Svensson Peter Uihlein & Dominic Bozzelli 2 1:46 p.m. Danny Lee & Sung Kang Tom Hoge & J.J. Henry 3 1:57 p.m. Brice Garnett & Chesson Hadley Brendan Steele & Luke Donald 4 2:08 p.m. Michael Kim & C.T. Pan Corey Connors & Mackenzie Hughes 5 2:19

p.m. Jon Rahm & Ryan Palmer Bubba Watson & J.B Holmes 6 2:30 p.m. Branden Grace & Justin Harding Chez Reavie & Lucas Glover 7 2:41

p.m. Brian Gay & Rory Sabbatini Kenny Perry & Josh Teater 8 2:52

p.m. Colt Knost & Boo Weekley Tyler Duncan & Adam Schenk 9 3:03

p.m. Alex Cejka & Alex Prugh Freddie Jacobson & Chad Campbell 10 3:14

p.m. Denny McCarthy & Roberto Diaz Carlos Ortiz & Sebastian Munoz

Round 1 Pin Locations

Zurich Classic TV Info

Thursday

GolfChannel.com: 9 a.m. – 12 p.m.

Golf Channel: 3:30 – 6:30 p.m.

PGA Tour Live: 8 a.m. – 6:30 p.m.

PGA Tour Radio: 1 – 6:30 p.m. (Sirius 208/XM 92)

Friday

Golf Channel: 3:30 – 6:30 p.m.

PGA Tour Live: 9 a.m. – 6:30 p.m.

PGA Tour Radio: 1 – 6:30 p.m. (Sirius 208/XM 92)

Saturday

Golf Channel: 1 – 2:45 p.m.

CBS: 3 – 6 p.m.

PGA Tour Live: 9 a.m. – 6 p.m.

PGA Tour Radio: 1 – 6 p.m. (Sirius 208/XM 92)

Sunday

Golf Channel: 1 – 2:45 p.m.

CBS: 3 – 6 p.m.

PGA Tour Live: 10:30 a.m. – 6 p.m.

PGA Tour Radio: 1 – 6 p.m. (Sirius 208/XM 92)

Zurich Classic Team Walk-Up Playlist

Each team in the Zurich Classic has its own walk-up song. Here’s a playlist of the ones available on Spotify.