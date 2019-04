Zurich Classic: Final Round tee times, TV info, pin locations

The Zurich Classic of New Orleans resumes Sunday at TPC Louisiana in Avondale, La.

Scott Stallings and Trey Mullinax share the lead heading into the final round at 23-under par with Jon Rahm and Ryan Palmer. Branden Grace and Justin Harding are also in contention, just one shot back at -22.

Here are the final round tee times and viewing information for the Zurich Classic.

Final Round Tee Times

All Times Local

12:42 p.m.: Jon Rahm/Ryan Palmer, Scott Stallings/Trey Mullinax

12:31 p.m.: Brian Gay/Rory Sabbatini, Branden Grace/Justin Harding

12:20 p.m.: Joel Dahmen/Brandon Harkins, Peter Malnati/Billy Hurley III

12:09 p.m.: Austin Cook/Andrew Landry, Hank Lebioda/Curtis Luck

11:58 a.m.: Sergio Garcia/Tommy Fleetwood, Russell Henley/Ryan Blaum

11:47 a.m.: Russell Knox/Brian Stuard, Alex Cejka/Alex Prugh

11:36 a.m.: Nick Watney/Charley Hoffman, Brooks Koepka/Chase Koepka

11:25 a.m.: Henrik Stenson/Graeme McDowell, Kyoung-Hoon Lee/Matt Every

11:14 a.m.: Adam Hadwin/Jim Knous, Kevin Tway/Kelly Kraft

11:03 a.m: J.T. Poston/Stephan Jaeger, Kevin Kisner/Scott Brown

10:52 a.m. Roberto Castro/Cameron Tringale, Bubba Watson/J.B. Holmes

10:41 a.m.: Troy Merritt/Robert Streb, Billy Horschel/Scott Piercy

10:30 a.m.: Chez Reavie/Lucas Glover, Seamus Power/David Hearn

10:19 a.m.: J.J. Spaun/Matt Jones, Martin Laird/Nick Taylor

10:08 a.m.: Shubhankar Sharma/Anirban Lahiri, Tom Hoge/J.J. Henry

09:57 a.m.: Chris Stroud/Jason Kokrak, Julián Etulain/Andres Romero

09:46 a.m.: Shawn Stefani/Bill Haas, Ian Poulter/Sam Horsfield

09:35 a.m.: Corey Conners/Mackenzie Hughes, Keegan Bradley/Jon Curran

09:24 a.m.: Denny McCarthy/Roberto Díaz, Whee Kim/Sungjae Im

09:15 a.m.: Cody Gribble/Joey Garber

Viewing Information

Sunday

Golf Channel: 1 – 2:45 p.m. ET

CBS: 3 – 6 p.m. ET

PGA Tour Live: 10:30 a.m. – 6 p.m. ET

PGA Tour Radio: 1 – 6 p.m. ET (Sirius 208/XM 92)