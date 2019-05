U.S. Women's Open: Round 1 & 2 tee times, TV and streaming info

Ariya Jutanugarn begins defense of her U.S. Women’s Open championship Thursday at 8:06 a.m. ET from the 10th tee at the Country Club of Charleston.

Jutanugarn will be playing alongside Lexi Thompson and Sung Hyun Park in one of the tournament’s featured pairings. Their grouping will be out at 1:51 p.m. ET Friday and be featured throughout the FS1 telecast.

The 2019 women’s national championship may become a battle of attrition against record-breaking heat in Southeast as a contest of the best women golfers in the world battling one of golf’s most historic tracks in the United States.

The 11th hole has its roots in the Civil War, where it was the location of a gun battery overlooking the entrance to Charleston Harbor. The history of golf in the city goes back to 1739, when the first set of clubs arrived from Scotland.

Here are first and second round tee times for the U.S. Women’s Open.

Round 1 U.S. Women’s Open Tee Times

(All Times Eastern)

Tee Time Grouping 1 7:00 am Emma Talley Ally McDonald Mariah Stackhouse 1 7:11 am Sarah Schmelzel Yu Liu Yuka Saso (a) 1 7:22 am Alexa Pano (a) Fatima Fernandez Cano Jimin Kang 1 7:33 am Nasa Hataoka Mamiko Higa Misuzu Narita 1 7:44 am Jane Park Lydia Ko Carlota Ciganda 1 7:55 am Stacy Lewis Georgia Hall Lizette Salas 1 8:06 am Cristie Kerr Anna Nordqvist Shanshan Feng 1 8:17 am Sei Young Kim Pernilla Lindberg Moriya Jutanugarn 1 8:28 am Jennifer Kupcho Sierra Brooks (a) Maria Fassi 1 8:39 am Jennifer Song Celine Boutier Leonie Harm (a) 1 8:50 am Karine Icher Sandra Gal Caroline Hedwall 1 9:01 am Prima Thammaraks Maria Torres Karoline Stormo (a) 1 9:12 am Jing Yan Jasmine Suwannapura Tiffany Chan 1 12:45 pm Aditi Ashok Haeji Kang Ayako Uehara 1 12:56 pm Chella Choi Kaitlyn Papp (a) JeongEun Lee 1 1:07 pm Hannah Green Heather Young Albane Valenzuela (a) 1 1:18 pm Hyo-Joo Kim Jiyai Shin Mi Hyang Lee 1 1:29 pm Laura Davies Karrie Webb Leona Maguire 1 1:40 pm Na Yeon Choi Brittany Lang Eun Hee Ji 1 1:51 pm Jessica Korda Azahara Munoz Jaye Marie Green 1 2:02 pm Morgan Pressel Gerina Piller Paula Creamer 1 2:13 pm Angela Stanford Jodi Ewart Shadoff Charley Hull 1 2:24 pm Wichanee Meechai Ashleigh Buhai Yuri Yoshida (a) 1 2:35 pm Emma Albrecht Dori Carter Ingrid Gutierrez Nunez 1 2:46 pm Rose Zhang (a) Dottie Ardina Pornanong Phatlum 1 2:57 pm Megan Osland Megha Ganne (a) Megan Furtney (a) 10 7:00 am Austin Ernst Marina Alex Jiwon Jeon (a) 10 7:11 am Supamas Sangchan Hayley Davis Ty Akabane (a) 10 7:22 am Andrea Lee (a) Caroline Masson Ryann O’Toole 10 7:33 am Brittany Altomare Shannon Johnson (a) Megan Khang 10 7:44 am Minjee Lee Jinyoung Ko Inbee Park 10 7:55 am Jenny Shin Patty Tavatanakit Anne Van Dam 10 8:06 am Ariya Jutanugarn Sung Hyun Park Lexi Thompson 10 8:17 am Nelly Korda Brooke Henderson Danielle Kang 10 8:28 am In Gee Chun Amy Yang So Yeon Ryu 10 8:39 am Esther Henseleit Marissa Steen Stephanie Meadow 10 8:50 am Brigitte Dunne (a) Saranporn Langkulgasettrin Gabriela Ruffels (a) 10 9:01 am Pannarat Thanapolboonyaras Jenny Haglund Paris Hilinski (a) 10 9:12 am Amanda Hollandsworth Babe Liu Charlotte Thomas 10 12:45 pm Lindy Duncan Jacqui Concolino Gaby Lopez 10 12:56 pm Lucrezia Colombotto Rosso Jennifer Chang (a) Delfina Acosta 10 1:07 pm Haruka Amamoto Celeste Dao (a) Minami Katsu 10 1:18 pm Sarah Kemp Nanna Koerstz Madsen Naomi Ko 10 1:29 pm Bronte Law Annie Park Amy Olson 10 1:40 pm Hina Arakaki Sakura Yokomine Ai Suzuki 10 1:51 pm Angel Yin Jeongeun Lee6 Pei-Yun Chien 10 2:02 pm Mirim Lee Su-Hyun Oh Katherine Kirk 10 2:13 pm Suzuka Yamaguchi Eri Okayama Nanako Ueno (a) 10 2:24 pm Yan Liu Jihyun Kim Dasom Ma (a) 10 2:35 pm Reagan Zibilski (a) Sabrina Iqbal (a) Amy Ruengmateekhun 10 2:46 pm Gina Kim (a) Jiyu Jung Olafia Kristinsdottir 10 2:57 pm Rachel Rohanna Auston Kim (a) Wei-Ling Hsu

Round 2 U.S. Women’s Open Tee Times

(All Times Eastern)

Tee Time Grouping 1 7:00 am Lindy Duncan Jacqui Concolino Gaby Lopez 1 7:11 am Lucrezia Colombotto Rosso Jennifer Chang (a) Delfina Acosta 1 7:22 am Haruka Amamoto Celeste Dao (a) Minami Katsu 1 7:33 am Sarah Kemp Nanna Koerstz Madsen Naomi Ko 1 7:44 am Bronte Law Annie Park Amy Olson 1 7:55 am Hina Arakaki Sakura Yokomine Ai Suzuki 1 8:06 am Angel Yin Jeongeun Lee6 Pei-Yun Chien 1 8:17 am Mirim Lee Su-Hyun Oh Katherine Kirk 1 8:28 am Suzuka Yamaguchi Eri Okayama Nanako Ueno (a) 1 8:39 am Yan Liu Jihyun Kim Dasom Ma (a) 1 8:50 am Reagan Zibilski (a) Sabrina Iqbal (a) Amy Ruengmateekhun 1 9:01 am Gina Kim (a) Jiyu Jung Olafia Kristinsdottir 1 9:12 am Rachel Rohanna Auston Kim (a) Wei-Ling Hsu 1 12:45 pm Austin Ernst Marina Alex Jiwon Jeon (a) 1 12:56 pm Supamas Sangchan Hayley Davis Ty Akabane (a) 1 1:07 pm Andrea Lee (a) Caroline Masson Ryann O’Toole 1 1:18 pm Brittany Altomare Shannon Johnson (a) Megan Khang 1 1:29 pm Minjee Lee Jinyoung Ko Inbee Park 1 1:40 pm Jenny Shin Patty Tavatanakit Anne Van Dam 1 1:51 pm Ariya Jutanugarn Sung Hyun Park Lexi Thompson 1 2:02 pm Nelly Korda Brooke Henderson Danielle Kang 1 2:13 pm In Gee Chun Amy Yang So Yeon Ryu 1 2:24 pm Esther Henseleit Marissa Steen Stephanie Meadow 1 2:35 pm Brigitte Dunne (a) Saranporn Langkulgasettrin Gabriela Ruffels (a) 1 2:46 pm Pannarat Thanapolboonyaras Jenny Haglund Paris Hilinski (a) 1 2:57 pm Amanda Hollandsworth Babe Liu Charlotte Thomas 10 7:00 am Aditi Ashok Haeji Kang Ayako Uehara 10 7:11 am Chella Choi Kaitlyn Papp (a) JeongEun Lee 10 7:22 am Hannah Green Heather Young Albane Valenzuela (a) 10 7:33 am Hyo-Joo Kim Jiyai Shin Mi Hyang Lee 10 7:44 am Laura Davies Karrie Webb Leona Maguire 10 7:55 am Na Yeon Choi Brittany Lang Eun Hee Ji 10 8:06 am Jessica Korda Azahara Munoz Jaye Marie Green 10 8:17 am Morgan Pressel Gerina Piller Paula Creamer 10 8:28 am Angela Stanford Jodi Ewart Shadoff Charley Hull 10 8:39 am Wichanee Meechai Ashleigh Buhai Yuri Yoshida (a) 10 8:50 am Emma Albrecht Dori Carter Ingrid Gutierrez Nunez 10 9:01 am Rose Zhang (a) Dottie Ardina Pornanong Phatlum 10 9:12 am Megan Osland Megha Ganne (a) Megan Furtney (a) 10 12:45 pm Emma Talley Ally McDonald Mariah Stackhouse 10 12:56 pm Sarah Schmelzel Yu Liu Yuka Saso (a) 10 1:07 pm Alexa Pano (a) Fatima Fernandez Cano Jimin Kang 10 1:18 pm Nasa Hataoka Mamiko Higa Misuzu Narita 10 1:29 pm Jane Park Lydia Ko Carlota Ciganda 10 1:40 pm Stacy Lewis Georgia Hall Lizette Salas 10 1:51 pm Cristie Kerr Anna Nordqvist Shanshan Feng 10 2:02 pm Sei Young Kim Pernilla Lindberg Moriya Jutanugarn 10 2:13 pm Jennifer Kupcho Sierra Brooks (a) Maria Fassi 10 2:24 pm Jennifer Song Celine Boutier Leonie Harm (a) 10 2:35 pm Karine Icher Sandra Gal Caroline Hedwall 10 2:46 pm Prima Thammaraks Maria Torres Karoline Stormo (a) 10 2:57 pm Jing Yan Jasmine Suwannapura Tiffany Chan

U.S. Women’s Open TV, Streaming Info

Round 1 – Thursday

(All Times Eastern)

FS1: 2:30 – 7:30 p.m.

USGA.org: 10:30 a.m. – 12:30 p.m. (Streaming Coverage) ; 2:30 – 7:30 p.m. (Featured Group)

Round 2 – Friday

FS1: 2:30 – 7:30 p.m.

USGA.org: 10:30 a.m. – 12:30 p.m. (Streaming Coverage) ; 2:30 – 7:30 p.m. (Featured Group)

Round 3 – Saturday

FS1: 2 – 7 p.m.

USGA.org: 2 – 7 p.m. (Featured Group)

Final Round – Sunda

FS1: 2 – 7 p.m.

USGA.org: 2 – 7 p.m. (Featured Group)