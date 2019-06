U.S. Open: Pebble Beach player matchup odds, proposition bets

The U.S. Open begins Thursday at Pebble Beach Golf Links.

Here is a rundown of the proposition bets offered by the Superbook in Las Vegas via GolfOdds.com on the year’s third major tournament.

Dustin Johnson currently sits as a 13-2 favorite (+650) to win the national golf championship.

Brooks Koepka is the second choice at 8-1. Koepka begins his chase for a third-straight U.S. Open title Thursday with Ben Hogan Award recipient Viktor Hovland and British Open champion Francesco Molinari from the first tee at 4:47 p.m.

Johnson is poised to win his second U.S Open. He’ll be paired with Phil Mickelson and Graeme McDowell starting at 11:13 a.m. ET Thursday.

U.S. Open Matchup Bets

Player-vs-Player Matchups: Dustin Johnson -135 Brooks Koepka +115 Rory McIlroy -180 Tiger Woods +150 Jordan Spieth +135 Patrick Cantlay -155 Justin Rose -125 Justin Thomas +105 Rickie Fowler -125 Jon Rahm +105 Jason Day EVEN Xander Schauffele -120 Hideki Matsuyama -110 Adam Scott -110 Tommy Fleetwood -140 Francesco Molinari +120 Tony Finau -115 Phil Mickelson -105 Paul Casey +110 Matt Kuchar -130 Brandt Snedeker -110 Shane Lowry -110 Marc Leishman -120 Gary Woodland EVEN Sergio Garcia -110 Louis Oosthuizen -110 Martin Kaymer EVEN Graeme McDowell -120 Branden Grace -120 Cameron Smith EVEN Jim Furyk -120 Lucas Glover EVEN Emiliano Grillo -120 Billy Horschel EVEN Rafael Cabrera Bello EVEN Matthew Fitzpatrick -120 Keegan Bradley -120 Zach Johnson EVEN Joel Dahmen EVEN Andrew Putnam -120 Dustin Johnson -170 Patrick Cantlay +145 Dustin Johnson -220 Jordan Spieth +180 Brooks Koepka -150 Tiger Woods +130 Brooks Koepka -180 Jordan Spieth +150 Brooks Koepka -120 Patrick Cantlay EVEN Tiger Woods -140 Jordan Spieth +120 Rory McIlroy -125 Brooks Koepka +105 Rory McIlroy -130 Patrick Cantlay +110 Rory McIlroy +105 Dustin Johnson -125 Dustin Johnson -185 Tiger Woods +155 Rory McIlroy -220 Jordan Spieth +180 Rory McIlroy -170 Tiger Woods +145 Kyle Stanley -125 Joel Dahmen +105 Chesson Hadley +105 Harris English -125 Danny Willett EVEN Erik van Rooyen -120 Chez Reavie -125 Andrew Putnam +105 Ian Poulter -120 Bubba Watson EVEN Lucas Bjerregaard -120 Abraham Ancer EVEN Martin Kaymer +130 Louis Oosthuizen -150 Graeme McDowell +110 Matt Wallace -130 Brandt Snedeker -110 Shane Lowry -110 Aaron Wise -125 Jason Dufner +105 Sergio Garcia -145 Martin Kaymer +125 Scott Piercy -115 Keegan Bradley -105 Tyrrell Hatton -130 Jimmy Walker +110 Henrik Stenson -115 Gary Woodland -105 Thorbjorn Olesen -125 J.B. Holmes +105 Matthew Fitzpatrick EVEN Keegan Bradley -120 Patton Kizzire +115 Ernie Els -135 Jim Furyk -145 Jimmy Walker +125 Jim Furyk -120 Tyrrell Hatton EVEN Webb Simpson -170 Phil Mickelson +145 Zach Johnson -145 Jhonattan Vegas +125 Tony Finau +135 Webb Simpson -155 Xander Schauffele EVEN Adam Scott -120 Bubba Watson +105 Kevin Na -125 Si Woo Kim +115 Charles Howell III -135 Tommy Fleetwood EVEN Matt Kuchar -120 Kevin Kisner +120 Lucas Glover -140 Graeme McDowell +120 Patrick Reed -140 Jason Day -155 Francesco Molinari +135 Hideki Matsuyama -140 Francesco Molinari +120 Ian Poulter -110 Kevin Na -110 Paul Casey -150 Shane Lowry +130 Henrik Stenson -120 Marc Leishman EVEN Justin Rose -120 Jon Rahm EVEN Tommy Fleetwood -140 Bryson DeChambeau +120 Patrick Reed -140 Matt Wallace +120 Hideki Matsuyama -105 Jason Day -115 Xander Schauffele +105 Justin Thomas -125 Jon Rahm EVEN Adam Scott -120 Paul Casey -140 Brandt Snedeker +120 Justin Rose -125 Adam Scott +105 Justin Thomas -110 Adam Scott -110 Jon Rahm -120 Xander Schauffele EVEN Justin Rose -140 Xander Schauffele +120 Keith Mitchell -105 C.T. Pan -115 Jon Rahm -115 Justin Thomas -105 Thomas Pieters +110 Haotong Li -130 Scott Piercy -135 Matthew Fitzpatrick +115 Bryson DeChambeau +115 Matt Kuchar -135 Rory Sabbatini +105 Billy Horschel -125 Emiliano Grillo -120 Rafael Cabrera Bello EVEN Rickie Fowler -125 Justin Thomas +105 Rickie Fowler -125 Xander Schauffele +105 Rickie Fowler -105 Justin Rose -115 Tiger Woods +115 Patrick Cantlay -135

U.S. Open Proposition Bets