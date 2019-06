Tee times, groupings for Rounds 1 and 2 at KPMG Women's PGA Championship

The KPMG Women’s PGA Championship begins Thursday at Hazeltine National Golf Course in Chaska, Minn.

Reigning champion Sung Hyun Park tees off from the first tee at 3:33 p.m. ET alongside Anna Nordqvist and Danielle Kang. Park finished last year’s event 10-under 278 after defeating So Yeon Ryu and Nasa Hataoka on the second extra hole.

Other notable groups for the first and second rounds announced Monday were the grouping of Inbee Park, Lexi Thompson and Ariya Jutanugarn who begin from the 10th tee Thursday at 10:08 a.m. and the grouping of ShopRite LPGA Classic winner Jeongeun Lee6, two-time ANNIKA Award winner Maria Fassi and Shanshan Feng who also begin from the 10th hole at 9:35 a.m.

Michelle Wie will play in her first event since she withdrew from the Hugel-Air Premia LA Open at Wilshire Country Club in April due to lingering pain in her right hand. Wie tees off from the 10th tee in the first round at 10:19 a.m. with Minjee Lee and Lydia Ko.

Here are the tee times for the first and second rounds. All time are Eastern.

Round 1 Tee Times

1st Tee

8:40 a.m.- Sarah Burnham, Tiffany Joh, Pavarisa Yoktuan

8:51 a.m.- Kendall Dye, Anne-Catherine Tanguay, Dana Finkelstein

9:02 a.m.- Haeji Kand, Sarah, Su Oh

9:13 a.m.- Laura Gonzalez Escallon, Marina Alex, Clariss Guce

9:24 a.m.- Hyo Joo Kim, Annie Park, Gaby Lopez

9:35 a.m.- Catriona Matthew, Ally McDonald, Jenny Shin

9:46 a.m.- Wei-Ling Hsu, Linnea Strom, Pomanong Phatlum

9:57 a.m.- Eun-Hee Ji, Nanna Koerstez Madsen, Brianna Do

10:08 a.m.- Madelene Sagstrom, Austin Ernst, Mi Hyang Lee

10:19 a.m.- Mirim Lee, Jasmine Suwannapura, Caroline Masson

10:30 a.m.- Tiffany Chan, Ashley Grier, Katherine Perry

10:41 a.m.- Jeon Eun Lee, Stephanie Connelly, Gemma Dryburgh

10:52 a.m.- Laetita Beck, Seul-Ki Park, Elizabeth Szokol

2:05 p.m.- Dani Holmqvist, Chelia Choi, Wichanee Meechai

2:16 p.m.- Emma Talley, Christina Kim, Klara Spilkova

2:27 p.m.- Jing Yan, Morgan Pressel, Sandra Gal

2:38 p.m.- Kim Kaufman, Azahara Munoz, Jaye Marie Green

2:49 p.m.- Karrie Webb, Angela Stanford, Carlota Cigand

3 p.m.- Lizette Salas, Moriya Jutanugarn, Gerina Piller

3:11 p.m.- Brittany Land, Mariah Stackhouse, Celine Boutier

3:22 p.m.- Stacy Lewis, Georgia Hall, In Kyung Kim

3:33 p.m.- Sung Hyun Park, Anna Nordqvist, Danielle Kang

3:44 p.m.- Jim Young Ko, Nelly Korda, Cristie Kerr

3:55 p.m.- Mel Reid, In Gee Chun, Jacqui Concolino

4:06 p.m.- Brittany Altomare, Alison Curdt, Anne Van Dam

4:17 p.m.- Pannarat Thanapolvoonyaras, Cheyenne Knight, Dottie Ardina

10th Tee

8:40 a.m.- Mina Harigae, Giulia Molinaro, P.K. Kongkraphan

8:51 a.m.- Emily Pedersen, Ryann O’Toole, Nuria

9:02 a.m.- Yu Liu, Jodi Ewart Shadoff, Haru Nomura

9:13 a.m.- Laura Davies, Kristen Gillman, Paula Creamer

9:24 a.m.- Katherine Kirk, Sei Young Kim, Bronte Law

9:35 a.m.- Jeongeun Lee6, Maria Fassi, Shanshan Feng

9:46 a.m.- Nasa Hataoka, Leona Maguire, Angel Yin

9:57 a.m.- Pernilla Lindberg, Charley Hill, Brooke M. Henderson

10:08 a.m.- Inbee Park, Lexi Thompson, Ariya Jutanugarn

10:19 a.m.- Minjee Lee, Lydia Ko, Michelle Wie

10:30 a.m.- Jennifer Kupcho, Jessica Korda, So Yeon Ryu

10:41 a.m.- Joanna Coe, Alison Lee, Amy Olson

10:52 a.m.- Karen Chung, Brittany Kelly, Luna Sobron

2:05 p.m.- Louise Ridderstrom, Pajaree Anannarukarn, Jane Park

2:16 p.m.- Wendy Doolan, Lee-Anne Pace, Daniela Darquea

2:27 p.m.- Kris Tamulis, Sakura Yokomine, Ashleigh Buhai

2:38 p.m.- Stephanie Meadow, Megan Khang, Mi Jung Jur

2:49 p.m.- Sarah Schmelzel, Hee Young Park, Alena Sharp

3 p.m.- Jennifer Song, Lindsey Weaver, Hannah Green

3:11 p.m.- Xi Yu Lin, Ayako Uehara, Mariajo Uribe

3:22 p.m.- Karine Icher, Jaclyn Lee, Maria Torres

3:33 p.m.- Lindy Duncan, Peiyun Chien, Nichole Broch Larsen

3:44 p.m.- Aditi Ashok, Lauren Stephenson, Marissa Steen

3:55 p.m.- Amy Yang, Charlotte Thomas, Suzuka Yamaguchi

4:06 p.m.- Lee Lopez, Jimin Kang, Isi Gabsa

4:17 p.m.- Nicole Jeray, Caroline Hedwall, Na Yeon Choi

Round 2 Tee Times

1st Tee

8:40 a.m.- Louise Ridderstrom, Pajaree Anannarukarn, Jane Park

8:51 a.m.- Wendy Doolan, Lee-Anne Pace, Daniela Darquea

9:02 a.m.- Kris Tamulis, Sakura Yokomine, Ashleigh Buhai

9:13 a.m.- Stephanie Meadow, Megan Khang, Mi Jung Jur

9:24 a.m.- Sarah Schmelzel, Hee Young Park, Alena Sharp

9:35 a.m.- Jennifer Song, Lindsey Weaver, Hannah Green

9:46 a.m.- Xi Yu Lin, Ayako Uehara, Mariajo Uribe

9:57 a.m.- Karine Icher, Jaclyn Lee, Maria Torres

10:08 a.m.- Lindy Duncan, Peiyun Chien, Nichole Broch Larsen

10:19 a.m.- Aditi Ashok, Lauren Stephenson, Marissa Steen

10:30 a.m.- Amy Yang, Charlotte Thomas, Suzuka Yamaguchi

10:41 a.m.- Lee Lopez, Jimin Kang, Isi Gabsa

10:52 a.m.- Nicole Jeray, Caroline Hedwall, Na Yeon Choi

2:05 p.m.- Mina Harigae, Giulia Molinaro, P.K. Kongkraphan

2:16 p.m.- Emily Pedersen, Ryann O’Toole, Nuria

2:27 p.m.- Yu Liu, Jodi Ewart Shadoff, Haru Nomura

2:38 p.m.- Laura Davies, Kristen Gillman, Paula Creamer

2:49 p.m.- Katherine Kirk, Sei Young Kim, Bronte Law

3 p.m.- Jeongeun Lee6, Maria Fassi, Shanshan Feng

3:11 p.m.- Nasa Hataoka, Leona Maguire, Angel Yin

3:22 p.m.- Pernilla Lindberg, Charley Hill, Brooke M. Henderson

3:33 p.m.- Inbee Park, Lexi Thompson, Ariya Jutanugarn

3:44 p.m.- Minjee Lee, Lydia Ko, Michelle Wie

3:55 p.m.- Jennifer Kupcho, Jessica Korda, So Yeon Ryu

4:06 p.m.- Joanna Coe, Alison Lee, Amy Olson

4:17 p.m.- Karen Chung, Brittany Kelly, Luna Sobron

10th Tee

8:40 a.m.- Dani Holmqvist, Chelia Choi, Wichanee Meechai

8:51 a.m.- Emma Talley, Christina Kim, Klara Spilkova

9:02 a.m.- Jing Yan, Morgan Pressel, Sandra Gal

9:13 a.m.- Kim Kaufman, Azahara Munoz, Jaye Marie Green

9:24 a.m.- Karrie Webb, Angela Stanford, Carlota Cigand

9:35 a.m.- Lizette Salas, Moriya Jutanugarn, Gerina Piller

9:46 a.m.- Brittany Land, Mariah Stackhouse, Celine Boutier

9:57 a.m.- Stacy Lewis, Georgia Hall, In Kyung Kim

10:08 a.m.- Sung Hyun Park, Anna Nordqvist, Danielle Kang

10:19 a.m.- Jim Young Ko, Nelly Korda, Cristie Kerr

10:30 a.m.- Mel Reid, In Gee Chun, Jacqui Concolino

10:41 a.m.- Brittany Altomare, Alison Curdt, Anne Van Dam

10:52 a.m.- Pannarat Thanapolvoonyaras, Cheyenne Knight, Dottie Ardina

2:05 p.m.- Sarah Burnham, Tiffany Joh, Pavarisa Yoktuan

2:16 p.m.- Kendall Dye, Anne-Catherine Tanguay, Dana Finkelstein

2:27 p.m.- Haeji Kand, Sarah, Su Oh

2:38 p.m.- Laura Gonzalez Escallon, Marina Alex, Clariss Guce

2:49 p.m.- Hyo Joo Kim, Annie Park, Gaby Lopez

3 p.m.- Catriona Matthew, Ally McDonald, Jenny Shin

3:11 p.m.- Wei-Ling Hsu, Linnea Strom, Pomanong Phatlum

3:22 p.m.- Eun-Hee Ji, Nanna Koerstez Madsen, Brianna Do

3:33 p.m.- Madelene Sagstrom, Austin Ernst, Mi Hyang Lee

3:44 p.m.- Mirim Lee, Jasmine Suwannapura, Caroline Masson

3:55 p.m.- Tiffany Chan, Ashley Grier, Katherine Perry

4:06 p.m.- Jeon Eun Lee, Stephanie Connelly, Gemma Dryburgh

4:17 p.m.- Laetita Beck, Seul-Ki Park, Elizabeth Szokol