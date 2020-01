Here's where a junior golfer needs to be ranked to make a Division I roster

Navigating the road through junior golf to college golf is an inexact science. There’s no formula to follow and everyone’s path, particularly to Division I golf, looks a little different.

One of the questions asked most frequently throughout the recruiting process involves a player’s ranking, more specifically, “Where do I need to be ranked to secure a spot on a college golf roster?”

Golfweek sorted the list of recent National Letter of Intent signees from the class of 2020 in search of that answer. Data from that class provides a reference point.

A junior boy ranked inside the top 500 overall can safely assume he has the game to play Division I college golf. According to data from the class of 2020, a player inside the top 150 in his class can play Division I golf.

On the girls side, being inside the top 300 overall will get a player a look from Division I schools. Class by class, a player needs to be ranked inside the top 100 players.

The following charts (scroll down to see girls) list 2020 NLI signees with their overall Golfweek Junior Ranking as of Dec. 1, 2019. Note that these lists do not include all NLI signees and only include players who were ranked by Golfweek (played five or more Golfweek-ranked events) at the time of signing. Also note that there are unranked players who do sign with Division I schools.

Boys

Class rank Player Hometown GW rank College 1 Canon Claycomb Bowling Green, Kentucky 1 Alabama 2 Karl Vilips Wesley Chapel, Florida 2 Stanford 3 Joe Pagdin Sheffield, England 3 Florida 4 Michael Brennan Leesburg, Virginia 4 Wake Forest 5 Maxwell Moldovan Uniontown, Ohio 5 Ohio State 6 Tyler Wilkes Tampa, Florida 7 Florida 7 Jake Beber-Frankel Miami 9 Stanford 8 George Duangmanee Fairfax, Virginia 11 Virginia 9 Brett Roberts Coral Springs, Florida 15 Florida State 10 Michael Thorbjornsen Wellesley, Massachusetts 16 Stanford 11 Aaron Du Lake Mary, Florida 23 California 12 Jimmy Zheng New Zealand 24 Duke 13 John Marshall Butler Louisville, Kentucky 25 Auburn 14 Ian Siebers Bellevue, Washington 28 Duke 15 Carson Bacha York, Pennsylvania 30 Auburn 16 Yuki Moriyama Las Vegas 31 Oregon 17 Ethan Chung Murrieta, California 32 Southern California 18 Jeewon Park Lake Mary, Florida 34 Arizona State 19 Stephen Campbell Richmond, Texas 37 Oklahoma 20 Sampson-Yunhe Zheng Orlando, Florida 38 California 21 Caden Fioroni La Jolla, California 40 Pepperdine 22 Ben Lorenz Peoria, Arizona 42 Oklahoma 23 Nicholas Arcement Thibodaux, Louisiana 43 LSU 24 Tucker Clark Scottsdale, Arizona 44 Notre Dame 25 Jack Heath Charlotte, North Carolina 46 San Diego State 26 Jonah Leach Windermere, Florida 48 Florida 27 Trey Bosco Austin, Texas 50 Baylor 28 Drew Doyle Louisville, Kentucky 51 LSU 29 Sam Sommerhauser Lincoln, California 53 Arizona 30 Noah Kumar Sarasota, Florida 55 Florida Southern 31 Piercen Hunt Hartland, Wisconsin 58 Illinois 32 Nick Gabrelcik Trinity, Florida 59 North Florida 33 Drew Salyers Howard, Ohio 60 Indiana 34 Hiroshi Tai Singapore 63 Georgia Tech 35 Jaxon Dowell Edmond, Oklahoma 65 Oklahoma 36 Cole Sherwood Austin, Texas 66 Vanderbilt 37 Braedon Wear Maryville, Tennessee 68 Tennessee at Chattanooga 38 Shane Ffrench San Diego 69 Southern California 39 Jansen Preston Lexington, Kentucky 71 Vanderbilt 40 Aidan Kramer Oviedo, Florida 79 Georgia Tech 41 Leopoldo Herrera Doral, Florida 80 Central Florida 42 Liam Shinn Norcross, Georgia 81 South Carolina 43 Randall Fojtasek Dallas 83 Texas 44 Vishnu Sadagopan Pearland, Texas 90 Texas A&M 45 Peter Fountain Raleigh, North Carolina 91 North Carolina 46 Walker Franklin Broomfield, Colorado 92 Louisville 47 Angelo Marcon San Francisco 96 Notre Dame 48 Michael Heidelbaugh Dallas 97 Texas A&M 49 Caden McMackin Laguna Beach 98 Loyola-Marymount 50 Adam Bratton Newburgh, Indiana 99 Georgia Tech 51 Alfred Raja Bogor 104 Oregon State 52 Ryan Eshleman Birmingham, Alabama 106 Auburn 53 Rafe Reynolds Greenville, South Carolina 108 South Carolina 54 James Tureskis Naples, Florida 111 Florida State 55 Jaron Leasure Nashville 115 Virginia 56 Brandon Robison Centerville, Utah 117 Utah 57 Jackson Moss San Diego 121 San Diego State 58 JP Cave Mobile, Alabama 122 Alabama 59 Zachary Reuland Rock Hill, South Carolina 123 College of Charleston 60 Campbell Kremer Louisville, Kentucky 124 Kentucky 61 Grayson Wotnosky Wake Forest, North Carolina 129 Virginia 62 Cameron Piedra Coral Gables, Florida 130 Duke 63 Gray Albright Ocala, Florida 131 Florida State 64 Gregory Solhaug Stavern, Norway 136 Oregon 65 James Roller Jenks, Oklahoma 137 Texas Tech 66 Kye Meeks Walnut, Mississippi 142 Mississippi 67 Parker Rostowsky Kennesaw, Georgia 143 Georgia 68 August Meekhof Eastmanville, Michigan 144 Michigan State 69 Davis Cooper Overland Park, Kansas 145 Kansas 70 Nicholas Mathews Mebane, North Carolina 147 North Carolina State 71 Matthew Watkins Rockwall, Texas 157 New Mexico 72 Johnny Ward Lake Oswego, Oregon 164 Santa Clara 73 Lindsey Cordell Rome, Georgia 174 Georgia Southern 74 Jacob Borow Lake Jackson, Texas 176 Houston 75 Henry Frizzell Dallas 177 Arkansas Tech 76 Chad Cliff Pleasanton, California 181 UC – Davis 77 Jackson Davenport Austin, Texas 185 West Virginia 78 Jarrod Johnson Tucson, Arizona 198 Troy 79 Jack Lundin Sioux Falls, South Dakota 203 Nebraska 80 Tate Herrenbruck Salina, Kansas 206 Kansas 81 Andres Aranguren San Juan, Puerto Rico 208 Houston 82 Luke Morgan Guthrie, Oklahoma 209 Baylor 83 Matias La Grutta Cary, North Carolina 216 Clemson 84 Gunnar Broin Chanhassen, Minnesota 224 Colorado State 85 Justin Biwer San Diego 227 Colorado 86 Joseph Zambri Camarillo, California 232 Southern California 87 Jack Smyth North Tustin, California 233 Cal State – Fullerton 88 Price Brown Mobile, Alabama 237 UAB 89 Cole Wilczek Genoa, Nevada 238 Odessa college 90 Clay Stirsman Carmel, Indiana 246 Wake Forest 91 Tommy Lamb Raleigh, North Carolina 259 UNC Greensboro 92 Cody Winkler McKinney, Texas 261 Louisiana-Monroe 93 Jackson Skeen Johnson City, Tennessee 262 Tennessee 94 James Ballato Fernandina Beach, Florida 268 Army 95 Charlie Hanson Richmond, Virginia 270 Virginia Tech 96 Darien Zhao San Diego 272 UC – Irvine 97 Thomas Salanito Palm Harbor, Florida 277 Florida Gulf Coast 98 Cooper Smith Tampa, Florida 278 North Florida 99 Bradley Vu Santa Cruz, California 279 Colorado School of MInes 100 Stewart Slayden Ponte Vedra Beach, Florida 293 Notre Dame 101 Bryce Walker Bartow, Florida 295 Florida Southern 102 Jake Marler Shreveport, Louisiana 297 Louisiana-Lafayette 103 Austin Cherichella Orlando, Florida 298 Florida Gulf Coast 104 Mac Scott Birmingham, Alabama 299 Furman 105 Nathan Weber Frisco, Texas 306 Sam Houston State 106 Ryan Hartanto San Diego 308 Saint Mary’s University 107 Kolbe Irei Honolulu 310 UC – Irvine 108 Jackson Drake Lubbock, Texas 311 Oral Roberts 109 James Allen Scarsdale, New York 312 Penn State 110 Henry Fitzhugh San Gabriel, California 314 UC – Irvine 111 Will Stakel Norcross, Georgia 316 West Virginia 112 Johnny Bai Lake Mary, Florida 318 UC – Irvine 113 Brian Arnold San Marino, California 331 UC Santa Barbara 114 Justin Wingerter Olathe, Kansas 335 Southern Illinois 115 Rhett Sellers Longview, Texas 343 Rutgers 116 Alejandro Nava Monterrey, MEXICO 344 UC – Davis 117 T Payne Johnson Shreveport, Louisiana 347 Texas State 118 Tommy Dallahan Simsbury, Connecticut 349 Connecticut 119 Alexander Gu Darien, Connecticut 361 Dartmouth College 120 Austin Mosher Mt Pleasant, South Carolina 371 Winthrop 121 Tyler Eedy West Branch, Michigan 376 Michigan State 122 Reed Foster McKinney Texas 380 UTSA 123 Jack Morris Franklin, Tennessee 381 Lipscomb 124 Brock Barnhart Robins, Iowa 382 Iowa State 125 Brian Boles Lubbock, Texas 383 Texas Tech 126 Ryan Smith Carlsbad, California 390 North Carolina 127 Ryan Smith Eatonton, Georgia 390 Wisconsin 128 Alex Eickhoff Hillsboro, Illinois 392 Minnesota 129 Junfan Wang Shandong 397 Rochester 130 Palmer McSpadden Fayetteville, Arkansas 399 Central Arkansas 131 Charlie Jackson Norman, Oklahoma 402 Abilene Christian 132 Ali Khan Westerville, Ohio 403 Ball State 133 Ben Warian Stillwater, Minnesota 408 Minnesota 134 Alex Heck Greenwood, Indiana 419 Valparaiso 135 Daniel Tanaka Wilmette, Illinois 422 Butler 136 Ben Carpenter Darien, Connecticut 426 Yale 137 Skyler Ngo Las Vegas 428 San Diego State 138 Garrett Clark Burlington, North Carolina 432 Richmond 139 Reeve Felner Vienna, Virginia 439 Belmont 140 Peter Weaver St. Louis 441 Villanova 141 Eli Mitchell Meridian, Mississippi 444 South Alabama 142 Eric Schuessler Stillwater, Oklahoma 455 UTSA 143 Nicholas Hofman Lafayette, Indiana 463 Purdue 144 Jay Beach Augusta, Georgia 476 Wofford 145 Nels Surtani Noblesville, Indiana 492 Purdue 146 Connery Meyer Marietta, Georgia 496 Western Kentucky 147 Ethan Snyder Dublin, Ohio 497 Dayton 148 Jake Slocum Meridian, Idaho 513 Iowa State 149 Dawson Meek Ozark, Missouri 537 Missouri 150 Damin Strydom Kingwood, Texas 539 Arkansas 151 Hunter McDonough Spicewood, Texas 574 Texas A&M International 152 Matthew Epstein Hopkinton, Massachusetts 585 William & Mary 153 Jared DeVille Loveland, Ohio 608 Ohio University 154 Griffin Hare Tipton, Indiana 609 Ball State 155 Will Horn Rockwall, Texas 616 Sam Houston State 156 Ben Hoagland Evansville, Indiana 634 Michigan 157 Drew Miller Arlington, Tennessee 674 Mississippi 158 Reece Compton Floyd’s Knobs, Indiana 693 Purdue – Fort Wayne 159 Andrew Kaye Avon Lake, Ohio 732 Cleveland State 160 Will Anderson Portage, Michigan 736 Michigan 161 Austin Coyle Frisco, Texas 747 Dallas Baptist 162 Aaron Kuznik Orono, Minnesota 759 Air Force 163 Conner Stevens Brookfield, Ohio 770 Youngstown State 164 Carson Hunsucker San Antonio, Texas 814 Houston 165 Haydon Chapman Marshall, Michigan 849 Wayne State 166 Boston Benn Edmond, Oklahoma 880 Oklahoma City

Girls